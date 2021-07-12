جنرال موتورز تربح 52 ريال من السيارة الكهربائية الأعلى مبيعاً بالصين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تقدم جنرال موتورز سيارة كهربائية طريفة في الصين باسم “هونج جوانج ميني” بالتعاون مع الشريكة الصينية لجي إم ، وولنغ، وقد لفتت السيارة أنظار العالم بعد تفوقها على تيسلا موديل 3 في الربع الأول من العام لتكون السيارة الكهربائية الأعلى مبيعاً بالعالم.

وقد نجحت السيارة بهذا الشكل لسعرها التنافسي الذي يبدأ من 28,800 يوان صيني فحسب، أو 17,000 ريال، مع تزويدها بمحرك كهربائي بقوة 17 حصان وعزم 85 نيوتن متر، وبالطبع كما هو واضح؛ السيارة موجهة للاستخدام الخفيف داخل المدن.

وتشير تقارير صينية إلى أن مبيعات السيارة قد تتجاوز 400,000 نسخة هذا العام، وهو رقم ممتاز ولكن ربما يعيبه شيء واحد رئيسي، وهو أن السيارة غير ربحية على الإطلاق!

في الواقع تشير التقارير إلى أن جي إم تربح ما يعادل 52 ريال فقط من كل سيارة جونج جوانج ميني.. مع ذلك عند حساب الكمية الإجمالية المتوقع بيعها هذا العام، فقد تولد السيارة ربحاً سنوياً يُقدر بـ 5.5 مليون دولار – 20.6 مليون ريال.

من الواضح أن السيارة تلعب دوراً آخر هاماً لجنرال موتورز وشريكتها المحلية، وهو تقوية المجال الكهربائي للشركتين في الصين وتحقيق فائض كبير في الرصيد الكربوني الذي تعطيه الحكومة الصينية لشركات السيارات لتحديد الانبعاثات الكربونية لسياراتها الجديدة المباعة كل عام.. وقد تقوم جنرال موتورز ببيع هذا الرصيد الكربوني للشركات الأخرى والاستفادة مالياً من الأمر كما تفعل تيسلا كل عام.