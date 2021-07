جينيسيس G90 الجيل القادم يظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع دخول جينيسيس للسوق الأوروبي وافتتاحها الوشيك لوكالات رسمية في بريطانيا وسويسرا وألمانيا، عقر دار العلامات الفاخرة مرسيدس وأودي وبي إم دبليو، تستعد جينيسيس لطرح منافس قوي لإس كلاس والفئة السابعة وA8.

تعمل جينيسيس على تطوير الجيل الجديد كلياً من G90 سيدان الرائدة مع ظهورها أكثر من مرة أثناء اختبارها في أوروبا، والآن نرى صوراً تخيلية للسيارة الجديدة بناء على أحدث الصور التجسسية لها.

يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية المزدوجة LED الأيقونية لجينيسيس، مع شبك أمامي ضخم ولمسات كروم وجنوط أنيقة وتصميم فاخر عام للخارجية.

ومن المتوقع إيقاف محرك 5.0 لتر V8 الحالي للسيارة لصالح محرك 3.5 لتر V6 جديد بقوة 380 حصان وعزم 530 نيوتن متر ضمن خيارات أخرى، وسنعلم المزيد عنها مع اقتراب طرحها في الأسواق لاحقاً هذا العام.

