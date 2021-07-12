Flying Spur.. بنتلي تطرح نسخة هجين من أيقونتها بمواصفات خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة بنتلي تقديم نسخة هجين من أيقونتها فلاينج سوبرFlying Spur الفارهة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك تربو V6 سعة 2.9 لتر وبقوة 416 حصانا/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى وآخر كهربائي بقوة 136 حصانا/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.



وبتضافر جهود المحركين تصبح القوة الكلية 544 حصانا/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويتغذى المحرك الكهربائي بالتيار اللازم لعمله من بطارية ليثيوم أيون سعة 14.1 كيلووات ساعة.

وتتسارع الفارهة البريطانية بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.3 ثانية فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 285 كلم/س.

وتتميز نسخة الدفع الهجين من خلال ملصق Hybrid على الرفرف الأمامي، و4 مخارج عادم بيضاوية الشكل، وموضع شحن البطارية على الرفرف الخلفي جهة اليسار.

وتم تعديل عدادات القمرة لإمداد قائد السيارة بالمعلومات المناسبة عن الدفع الكهربائي، ومتى تعتمد السيارة على المحرك الكهربائي وحده على سبيل المثال، كما تم استبدال مفتاح Start/Stop الأوتوماتيكي بعنصر استعمال لأوضاع القيادة الكهربائية الثلاثة EV Drive و Hybrid و Hold.





وبالإضافة إلى ذلك، يمكن عرض بيانات عن الطاقة على شاشة نظام الملتيميديا، وكذلك الإحصائيات الخاصة بشحن السيارة. ويتوفر مزيد من المعلومات حول التشغيل الكهربائي على لوحة العدادات وشاشة Head-up والشاشة المركزية، بما في ذلك معلومات عن مدى السير ومستوى البطارية.

بنتلي فلاينج سوبر هايبرد ثاني سيارة هجين لشركة بنتلي الإنجليزية بعد أن كشفت في عام 2015 عن سيارتها الهجين بينتايجا هايبرد من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

يذكر أن هذه السيارة الجديدة تأتي في إطار خطة بنتلي المعروفة باسم "أكثر من 100" وتستهدف اقتصار طرزها الجديدة على السيارات الهجين والكهربائية بحلول 2026 ثم على السيارات الكهربائية فقط بحلول 2030.

ويأتي الكشف عن السيارة الجديدة بعد الإعلان عن إقامة تحالف بين شركتي صناعة السيارات الفارهة بورشه وريماك بجعلهما من اللاعبين الكبار في انتاج السيارات الفارهة خلال العقد القادم.

وقالت بورشه وريماك، وهي شركة كرواتية، إنهما قاما بإنشاء شركة جديدة تحمل اسم بوجاتي-ريماك لمواصلة إنتاج السيارات التي تحمل العلامة التجارية بوجاتي الإيطالية المملوكة لمجموعة فولكسفاجن. وستمتلك ريماك المملوكة بنسبة 24% لبورشه حصة الأغلبية وقدرها 55% من الشركة الجديدة في حين تمتلك بورشه النسبة الباقية.