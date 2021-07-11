موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سكوتر "بي إم دبليو" و"أميرة" لوتس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعلنت شركة لوتس عن إطلاق أيقونتها Emira الجديدة في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يبلغ نحو 72 ألف يورو.

أطلقت شركة بي إم دبليو السكوتر الكهربائي CE 04 الجديد بسعر يبلغ 11 ألفا و990 يورو.

أعلنت شركة ستروين عن طرح سيارتها C3 Aircross الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة، بدءا من أغسطس القادم بسعر يبدأ من 18 ألفا و790 يورو.

بعد إعلان عمالقة صناعة السيارات عن قرب وداعها لمحركات الاحتراق والاعتماد كليا على الكهربائية.. فهل تتحقق هذه الأمنية في غضون عقد؟