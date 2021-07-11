تعرف على علامات تلف الكويلات وطريقة معرفة الكويل التالف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الكويلات من أبرز القطع الكهربائية التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية، حيث تعمل الكويلات على تضخيم الجهد الكهربائي الصادر من البطارية لإعطاء قوة وجهد بشكل كافي لتكوين الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك، فهي تقوم بتحويل وتضخيم 12 فولت جهد البطارية إلى 25000 فولت.

وفي حال تعرض الكويلات للضعف أو التلف فإنها تسبب العديد من الأعطال والمشاكل للسيارة، ومنها صعوبة تشغيل أو تدوير السيارة، مع ملاحظة حدوث رجة أو تقطيع في المحرك، وفقدان عزم وقوة السيارة، وزيادة الاهتزاز والرجفة عند الضغط على دواسة الوقود، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود بصورة كبيرة.

ونظراً للأهمية البالغة للكويلات في السيارة، نقدم لكم اليوم كيفية فحص ومعرفة الكويل التالف للقيام بتغييره وذلك عبر الخطوات التالية.

– قم برفع غطاء المحرك وشغل السيارة.

– ثم قم بفحص الكويلات وذلك عن طريق فصل فيشة كل كويل على حدة، والاستماع إلى وجود تغير في صوت المحرك أم لا.

– على افتراض وجود 4 كويلات في السيارة، وتم فصل فيشة الكويل الأول وحدث تغير في صوت المحرك، فإن هذا يدل على سلامة الكويل، أما إذا تم فصل فيشة الكويل ولم يحدث تغير في صوت المحرك فهذا يدل على تلف الكويل.

– قم بتغيير الكويل التالف، ستجد أن السيارة استعادت قوتها وعزمها.