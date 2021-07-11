اللائحة الفنية للسيارات المستوردة المستعملة تحظر استيراد 7 أنواع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الجريدة الرسمية في البـلاد عن اللائحة الفنية للسيارات المستوردة المستعملة والتي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ووفقًا للائحة، فإنه يحظر استيراد السيارات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية أو الأمنية، والسيارات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.

ويُحظر استيراد السيارات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل:

السيارات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه.

كل ما يختم على استمارتها عبارة السيارات السالفج “SALVAGE”.

كل ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test).

كما يُحظر استيراد السيارات التي كانت تستعمل للأجرة أو سيارات للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، أو السيارات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار، أو التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف.

والجدير بالذكر أن هذه اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة.