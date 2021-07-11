تعرف على أهمية دينامو السيارة ومؤشرات تلفه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الدينامو (مولد الكهرباء) أحد أهم الأجزاء الرئيسية والحيوية في السيارة، حيث أنه الجزء المسئول عن توليد الكهرباء بالسيارة، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية.

ويعد الدينامو الممول الرئيسي للكهرباء لعدد كبير من الأجزاء الأساسية في السيارة، مثل مروحة تبريد المحرك وطرمبة المياه وأنوار السيارة، كما يقوم بإعادة شحن البطارية بشكل منتظم لتكون جاهزة للاستخدام عند بدء تشغيل السيارة.

ونظراً للمهام الكبيرة التي تقع على عاتق هذا الجزء الهام أثناء فترة عمل المحرك، فإنه يتعرض لبعض المشاكل والأعطال، واليوم نقدم لكم أبرز المؤشرات التي تدل على تعرض الدينامو للخلل والأعطال وهي كما يلي.

1– إضاءة لمبة تحذير البطارية

ملاحظة إضاءة لمبة تحذير البطارية في لوحة العدادات عند القيام بتشغيل محرك السيارة، مما يدل على وجود مشكلة في الدينامو، لأنه لا يفترض بأن تضيء اللمبة بعد تشغيل المحرك.

2– ضعف أو تلف البطارية

يعد ضعف أو تلف بطارية السيارة أو عدم توفر شحنة كهربائية كافية تسمح لها بتشغيل السيارة من أبرز المؤشرات على وجود مشكلة في الدينامو، حيث أنه يدل على أن الدينامو لا يستطيع أن يوفر لها الطاقة الكهربائية الضرورية.

3– تذبذب قوة الإضاءة

يعد تذبذب قوة أضواء السيارة سواء الخارجية أو الداخلية من العوامل التي تشير لوجود مشكلة في الدينامو ويتبعها أيضا ضعف في آلية فتح وغلق النوافذ الكهربائية.

4– صدور صوت غريب أو رائحة احتراق من الدينامو

عند تعرض الدينامو للتلف أو أحد أجزاءة تصدر رائحة احتراق أو أصوات صادرة منه، وتدل هذه الرائحة على احتراق عوازل الأسلاك الكهربائية بسبب الحرارة الزائدة.