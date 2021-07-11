“التجارة” 1.8 مليون سيارة معيبة تسير على الطرق لم يستجب أصحابها لحملات الاستدعاء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذّر السيد “عبدالرحمن الحسين” متحدث وزارة التجارة من تجاهل طلبات الاستدعاء التي تعلنها الوزارة لإصلاح المنتجات المعيبة مجانًا من قبل الوكلاء.

وفي التفاصيل، أوضح الحسين أن في المملكة اليوم 1.8 مليون سيارة معيبة، تسير على الطرقات ولم يستجب أصحابها لحملات الاستدعاء، ما يعرضهم للمخاطر.

وأشار إلى أن الاستدعاء نظام عالمي لخدمة المستهلك وذلك بسبب أن بعض العيوب والأخطاء المصنعية في السلع والمنتجات لا تظهر إلا بعد إنتاجها وصناعتها،وأن الشركة المصنعة تلزم أو وكيلها المحلي باستقبال المنتجات وإصلاحها مجاناً.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة تتحمل كافة تكاليف الإصلاح للمنتجات المستدعاة مهما كانت سنة الصنع أو حالة الضمان.