أبرز مميزات تويوتا لاندكروزر 2022 وأسعارها في السعودية Toyota Land Cruiser

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم تدشين الجيل الجيل الجديد من تويوتا لاندكروزر 2022 مؤخراً في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري للصانع الياباني شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واليوم سنأخذك في جولة للتعرف على مميزات السيارة.

تقنيات متقدمة وثورية تتوفر بها تويوتا لاندكروزر 2022

لم تبخل تويوتا في إعطاء سيارتها الأشهر العديد من التقنيات الجديدة والثورية، حيث قامت بتجهيزها بنظام التعليق الديناميكي الإلكتروني (E-KDSS) لنظام التخميد التكيفي لتحسين الأداء على الطريق، وتم اضافة أوضاع القيادة Multi-Terrain Select ونظام الكاميرا Multi-Terrain Monitor للمساعدة في القيادة على الطرق الوعرة.

هذا بالإضافة إلى عدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق الجديدة اضافة حزمة Toyota Safety Sense للسلامة مع الأنظمة المساعدة السائق، والتي تعد قياسية في معظم الطرازات الأخرى لصانع السيارات الياباني، وهناك أيضاً نظام مكابح طوارئ الأوتوماتيكية أمامية وخلفية ووظيفة تجنب الاصطدام مصممة لمساعدة السائق على الالتفاف حول العوائق.

تصميم خارجي مُحدث بشكل شامل

بالرغم من أن تصميمها الأيقوني لم يتغير كثيراً، إلا أنه يُمكنك على الفور ملاحظة التحديثات العديدة التي حصلت عليها السيارة، حيث تأتي بمصابيح ليد جديدة ممتدة على الشبك الامامي، والتي تتميز هي الاخرى بتصميم جديد ذو شرائح سميكة، وهو خيار جيد بالتأكيد في محاولة لجعل السيارة تبدو أكثر اتساعاً.

ومن الجانب، تتماشى أقواس العجلات الجديدة المربعة مع التصميم الخليج ٣٦٥ الذي تم اعتماده في واجهة السيارة، ومع غطاء المحرك ذي الانتفاخات الكبيرة، كما يُمكنك ملاحظة فتحات التهوية الكبيرة التي حصلت عليها السيارة بجوار شبكها الأمامي لتُعطيك انطباعاً عن أنها سيارة ذات قدرات كبيرة.

أما بالنسبة لطول السيارة وعرضها وطول قاعدة عجلاتها، بالإضافة إلى زوايا الاقتراب والمغادرة، هي نفسها كما كانت من قبل في الجيل السابق، وذلك وفقًا للشركة، حيث يبلغ الطول 4,990 مم، والعرض 1,980 مم ، وقاعدة العجلات تبلغ 2,850 مم، وزاوية الاقتراب 32 درجة وزاوية المغادرة تبلغ 24 درجة.

مقصورة داخلية فسيحة عالية التقنية

وبمجرد دخولك إلى المقصورة، ستُلاحظ أن المقصورة تتمحور حول نظامها الترفيهي المركزي الكبير، إلا أن الشركة لم تستغنى عن الأزرار الكثيرة لتحتفظ بكلاسيكية تصميمها رغم حداثته، وستتيح الأزرار الكبيرة الحجم للمستخدمين الوصول إلى قوائم النظام، بالإضافة إلى أوضاع القيادة العديدة في السيارة، ويعد التبديل لأوضاع 4 High و4 Low علامة أخرى على أن القيادة على الطرق الوعرة كانت محور التركيز الأساسي في تطوير هذا الجيل الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، تبدو أجهزة القياس ذات الأقراص الفعلية أيضًا وكأنها قرار متعمّد ضد الشاشات الرقمية الشائعة جدًا في أيامنا هذه. ومع ذلك، يمكن عرض المعلومات الرقمية بين الدائرتين الكبيرتين، ويتم تعزيز الفخامة والرفاهية مع الشاحن الاستقرائي للهاتف، والمقاعد المدفأة والمهواة، ونظام JBL الصوتي.

محركات قوية أكثر صداقة للبيئة تتوفر بها لاندكروزر الجديدة كلياً

في خطوة ثورية أخرى في سيارتها الجديدة، قررت تويوتا التخلي عن محركها التقليدي V8، لصالح محركات V6 مزدوجة التوربو كلاهما يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، والذي يعمل بالبنزين سعة 3.5 لتر ينتج 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران وهو المتوفر في المملكة حالياً.

نسخة عالية الأداء قادمة قريباً

أعلنت صانعة السيارات اليابانية عن إصدار عالي الأداء وهو جي آر سبورت الرياضي، كما أصدرت عدة صور له، لكن لم تكشف بعد عن أي تفاصيل حوله، كما أعلنت أنها ستكشف النقاب عنه في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الختام، فإن الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لدى عبداللطيف جميل كالتالي “شاملة ضريبة القيمة المضافة”: