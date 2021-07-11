جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق خدمة شحن السيارات الكهربائية قريبًا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اتفقت جامعة الأمير محمد بن فهد مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء محطتي شحن للسيارات الكهربائية في مقر الجامعة بمدينة الخبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخدمات النوعية التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها من طلاب وموظفين، حيث ستكون المحطات جاهزة للاستخدام خلال شهر نوفمبر بخدمات شحن سريع لا يتجاوز الـ 15 دقيقة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاق جاء بعد تصاعد نسبة مالكي السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث تسعى الجامعة إلى مواكبة كافة المتغيرات الحديثة وتلبية لاحتياجات منسوبيها من خلال نشر حلول الشحن السريع للسيارات.