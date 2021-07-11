تدشين المنفذ البري بين السعودية وعمان قبل نهاية العام الجاري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف السفير “فيصل بن تركي آل سعيد” سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أنه سيتم تدشين المنفذ البري بين البلدين قبل نهاية العام الجاري 2021، وذلك وفقًا للعربية.

وقال آل سعيد في تصريحات إلى العربية، إن القيادة في بلاده والسعودية عازمتان على إنجاز هذا التدشين خلال العام الحالي، مُضيفًا أن افتتاح هذا المنفذ سيكون نقطة البداية لتوفير فرص وخدمات ونقلات نوعية التي يعول عليها القطاع الخاص بين البلدين.

وأوضح أن حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر متواضعة جداً وهناك نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، ويأتي ذلك ضمن حراك جديد على مستوى سلطنة عمان يواكب ما يدور في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030.