بمواصفات الرفاهية.. لوتس تطلق "أميرة" موديلاتها الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة لوتس عن إطلاق أيقونتها Emira الجديدة في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يبلغ نحو 72 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الكوبيه الرياضية ستعتلي عرش موديلاتها الرياضية خلفا للموديلين Elise وExige.



وتتمتع السيارة الجديدة بالعديد من سمات الراحة وتستند على العديد من الأنظمة المساعدة، مع أجهزة رقمية بالمقصورة الداخلية وشاشة لمسية لنظام الملتيميديا، ونظام الدخول بدون المفتاح، والمرايا الخارجية القابلة للطي كهربائيا، والنظام الأوتوماتيكي للتحكم في مسافة الأمان، وحوامل الزجاج في الأبواب.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة، التي تزن 1400 كجم، على سواعد محرك V6 سعة 3.6 لتر أو محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر. وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي أو مزدوج القابض لتغطي نطاق قوة يمتد بين 265 كيلووات/360 حصان و 294 كيلووات/400 حصان.





وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 290 كلم/س.