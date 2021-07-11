ابوظبي - مجدي عبدالحي - الفعالية مقامة في منتزه لافيرا بارك في عروس الشمال: “صيّف مع يلو” يجذب أهالي وزوار حائل

الخليج ٣٦٥ نت – تؤكد شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” iyelo.com حضورها المميز في كافة الأنشطة والفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع في كافة المجالات، واستمراراً على هذا النهج رعت “يلو” خلال موسم صيف 2021 فعالية منتزه لافيرا بارك التي حملت شعار “صيّف مع يلو” وضمت العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة لكافة أفراد الأسرة، وحظيت بحضور وتفاعل كبير من أهالي منطقة حائل وزوارها.

وبهذه المناسبة قدم مسؤول الفعاليات والتسويق في “لاڤيرا” خالد السويدي الشكر لشركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” على رعايتها لفعاليات الموسم الصيفية، مؤكداً بأن ذلك غير مستغرب على “يلو” المعروفة بمبادراتها وتفاعلها المجتمعي الإيجابي، وقال: إن المنتزه يعد متنفساً جديداً في ظل هدوء المكان والطبيعة والاستمتاع بالموقع، مضيفاً أن جميع الجلسات لها الميزة والخاصية نفسها، كما أن تجربة العجلة الدوارة الذي يقدر طولها بقرابة 40 متراً أضفت على المكان بُعداً آخر؛ إذ يستطيع الزائر إلقاء نظرة بانورامية على المنتزه، ناهيك عن استمتاع الأطفال بالألعاب الكهربائية المختلفة.

وأضاف: في هذا الموسم الذي أطلق عليه شعار “صيّف مع يلو” تحت رعاية شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” يتوافد الزائرون من العائلات والشباب طوال أيام الأسبوع من الخامسة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً ليقضوا ساعات لا تخلو من المرح والفرح والسعادة لاسيما وهم يرون أطفالهم في نشوة السرور بتنقلهم على مختلف الألعاب التي يتسابقون إليها، وفي نفس الوقت يستمتع الكبار والشباب بالمشي على الأقدام، ومنهم من يفضّل الاسترخاء في المساحات الخضراء، ويتناولون وجباتهم المختلفة، ويحتسون مشروباتهم في ظل جلسات من السمر واستعادة الذكريات في أحضان حائل مدينتهم الحالمة.

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