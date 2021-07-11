مواصفات لاندروفر ديفندر 2022 في السعودية Land Rover Defender

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت لاندروفر ديفندر 2022 في المملكة العربية السعودية عند وكيل الصانع البريطاني الحصري شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وتصفها الشركة بأنها أقسى وأكثر لاندروفر كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة في التاريخ، وتتميز بتصميمها المُحدث وتقنياتها المتقدمة، واليوم سنتعرف على مواصفاتها بشكل أكثر تفصيلاً.

التصميم الداخلي

تتميز المقصورة باستخدام مواد فخمة مع باقة الجلود الموسعة، حيث تحصل على مقاعد جلد ويندسور ناعم، والمقاعد الأمامية تأتي بخاصية التسخين والتبريد والحفظ بتعديل كهربائي 14 وضعية، في حين أن مقاعد صف ثالث يدوية، وتتوفر بعمود توجيه قابل للتعديل كهربائياً، مع تطعيم خشبي داخلي، وثلاجة أمامية، كما تتوفر بسقف داخلي مورزيني بلون محاري فاتح، واضاءة داخلية مطورة ودعاسات أرضية.

التصميم الخارجي

من الخارج، تتمتع السيارة بمظهر هجومي أنيق، حيث تحصل على مصابيح ماتريكس ليد أمامية مميزة مع مصابيح ليد للقيادة أثناء النهار، مع خاصية التحكم بمستوى الإنارة الأمامية والإنارة العالية الأوتوماتيكي، ومن الجانب، يُمكنك رؤية جنوط مقاس 20 بوصة دايموند رمادية غامقة أو اللون الفضي حسب الفئة واعمدة سقف خارجية باللون الأسود، في حين يأتي السقف بلون متباين، مع فتحة سقف بانورامية منزلقة، بالإضافة إلى مرايات جانبية بإضاءة واشارات انعطاف وذاكرة مع خاصية التعتيم في جهة السائق والتسخين.

التقنيات والسلامة

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتتوفر بنظام Pivi Pro المتصل، وخاصية التحكم الصوتي، كما تتميز بمكيف ذو 3 نطاقات، مع ملطف ومعقم الهواء الداخلي، وحساس توزيع الهواء في المقصورة، كما تجي بنظام ملاحة ودعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وعدادات سرعة إلكترونية من نوع TFT، ونظام ميريديان الصوتي بقدرة 380 واط، ومرايا خلفية ذكية، وشاحن جوالات لاسلكي، بالإضافة إلى مدخل كهربائي خلفي.

وتتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام الاستجابة للتضاريس الأوتوماتيكي

نظام التحكم في التقدم على جميع التضاريس

نظام الاستجابة للتضاريس القابل للتهيئة

حساس مستوى عمق الماء

نظام التنبيه عند الرجوع إلى الخلف

مساعد التنبيه والحماية الخلفي

الدخول بدون مفتاح

نظام التنبيه والمساعدة عند الخروج من المسار

نظام المكابح الذكي

استشعار أمان عند فتح الباب الخلفي

نظام مراقبة حالة السائق

نظام التنبيه والمساعدة للنقط العمياء

مثبت السرعة وتحكم المسار التكيفي

نظام الكاميرا المحيطي

حساسات 360 درجة مع خاصية الركن الأوتوماتيكي

المُحرك والأداء

تحصل السيارة قوتها من خيارين من المحركات، الأول محرك بنزين بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 300 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.1 ثانية، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 191 كم/س.

والثاني، محرك بنزين بست أسطوانات مستقيمة توربو سعة 3.0 لتر هجين معتدل بقوة 400 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6 ثوان وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 208 كم/س.

ولتعزيز أداء السيارة وديناميكيتها والراحة داخل المقصورة، فتتوفر بمساعدات هوائية الكترونية، مع خاصية الاستجابة الديناميكية لنظام التعليق، وتأتي بمحور خلفي نشط بخاصية الاقفال، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 90 لتر.

الأسعار

وفي الختام، تتوفر لاندروفر ديفندر 2022 عند الوكيل بالأسعار التالية شاملة الضريبة:

أولاً: ديفندر 90 2022

فئة SE بسعر 292,215 ريال

فئة HSE بسعر 370,300 ريال

فئة X بسعر 441,370 ريال

فئة XV8 بسعر 648,830 ريال

ثانياً: ديفندر 110 2022