CE 04.. سكوتر كهربائي من "بي إم دبليو" بسعر مدهش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة بي إم دبليو السكوتر الكهربائي CE 04 الجديد بسعر يبلغ 11 ألف و990 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السكوتر CE 04 الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 31 كيلووات/42 حصان، يتسارع بفضلها من الثبات إلى 50 كلم/س في غضون 2.6 ثانية.



ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 62 نيوتن متر، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 120 كلم/س.

ويعتمد السكوتر على هيكل فولاذي أنبوبي، وشوكة تلسكوبية في الأمام، كما يتم توجيه العجلة الخلفية بواسطة ذراع متأرجح. وبفضل بطارية الليثيوم أيون، التي تبلغ سعتها 8.9 كيلووات ساعة، يصل مدى السير للدراجة، التي تزن 231 كجم، إلى 100 أو 130 كلم.

ويمكن إعادة شحن البطارية باستخدام الشاحن المدمج بقدرة 2.3 كيلووات إما في مقبس في مصدر الطاقة بالمنزل أو في منصات الشحن. وتصل مدة الشحن للبطارية الفارغة 4 ساعات و20 دقيقة. وباستخدام الشاحن السريع بقدرة 6.9 كيلووات يتم تقليل وقت الشحن إلى ساعة و40 دقيقة.