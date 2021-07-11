وزير خارجية السعودية مثمنا زيارة سلطان عمان: تعكس عمق العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تعكس عمق تقديره للمملكة.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وسلطنة عُمان، وما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة من التنسيق الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من الحرص على تطويرها والسير بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



وأضاف أن الزيارة تعكس عمق الأواصر والوشائج الأخوية بين قيادتي البلدين وما يجمع بينهما من إرادة سياسية ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم الأهداف التنموية لدولها وشعوبها.

وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى له منذ توليه منصبه، إضافة إلى ما تحمله من دلالات تعكس عمق تقدير جلالته للمملكة وقيادتها وشعبها.

وأوضح أن "العلاقات التاريخية بين البلدين كانت وما زالت تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين".

ووصل سُّلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مدينة "نيوم" شمال غربي السعوديَّة حيث بدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020.

وتزينت شوارع مدينة نيوم بأعلام السعودية وسلطنة عمان لاستقبال سلطان عمان الذي يبدأ زيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.