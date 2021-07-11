ستروين C3 Aircross الجديدة تنطلق في أغسطس.. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة ستروين عن طرح سيارتها C3 Aircross الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة، بدءا من أغسطس القادم بسعر يبدأ من 18 ألف و790 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الجديد يتميز من خلال الملامح التصميمية الجديدة على كل من مقدمة السيارة، والتصميم الجديد لشبكة المبرد، ومصابيح ليد، التي أصبحت تقدم بشكل قياسي.

وبالإضافة إلى ذلك، مزجت الشركة الفرنسية بعض الألوان الجديدة ووفرت إمكانيات جديدة للتخصيص مع أسطح زخرفية إضافية. وفي المقصورة الداخلية يتميز الموديل الجديد من خلال الكونسول الأوسط الجديد؛ حيث يحتوي على شاشة كبيرة تعمل باللمس وموضع تخزين موسع بين المقاعد.

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 81 كيلووات/110 حصان أو 96 كيلووات/131 حصان، وآخر ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 81 كيلووات/110 حصان أو بقوة 88 كيلووات/120 حصان.





وشركة ستروين من بين مجموعة "بي.إس.إيه" الفرنسية، التي تنتج سيارات بيجو وأوبل إلى جانب سيتروين.

ومطلع العام الجاري، وافق مساهمو مجموعة "بي.إس.إيه" الفرنسية، ومساهمو مجموعة فيات-كرايسلر الإيطالية-الأمريكية لصناعة السيارات على صفقة اندماج المجموعتين.

وسيسمح الاندماج لشركة "فيات-كرايسلر" بتعزيز وجودها في أوروبا واستعادة المجموعة الفرنسية موطئ قدم لها في الولايات المتحدة.

وستحتل مجموعة "ستيلانتيس" المرتبة الرابعة عالميا من حيث الحجم في قطاع صناعة السيارات خلف ثلاث شركات منافسة هي "فولكسفاجن" و"رينو-نيسان-ميتسوبيشي" و"تويوتا"، والمرتبة الثالثة من حيث الإيرادات مع قوة عاملة يزيد حجمها على 400 ألف شخص.

وتجمع المجموعة الجديدة مصنعين مثل "بيجو" و"ستروين" و"فيات" و"كرايسلر" و"جيب" و"ألفا روميو" و"مازيراتي" على أن تستمر كل منها تحت أسماء العلامات التجارية الخاصة بها.

وتتوقع "بي اس ايه" و"فيات" أن يسمح الاندماج لهما بتحقيق عائدات بمليارات اليوروهات سنويا.

وكانت المفوضية الأوروبية قلقة من احتمال تأثير الاندماج على المنافسة في سوق الشاحنات الصغيرة في أوروبا بحيث تمثل المجموعتان معا 34% من حصة السوق.