موجز ”الخليج 365” للسيارات.. "رام" تصارع "تسلا" و"ميجان" كهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعلنت شركة سوبارو اليابانية عن نجاحها في تصنيع 20 مليون سيارة دفع خلفي AWD.

تستعد شركة "رام" الأمريكية، لطرح أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها 1500،في سوق يشهد منافسة شرسة .

بعد تشويق عبر العديد من الصور الغاضمة، تكشف رينو خلال فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات عن النسخة الكهربائية من طراز "ميجان"

تعتزم شركة "دودج" الأمريكية الكشف عن أول سيارة رياضية muscle car كهربائية بالكامل من صنعها في 2024.