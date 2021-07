شاهد امرأة تحطم سيارات فيراري وبورش نادرة لهذا السبب!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – الشعور باليأس والغضب قد يؤدي بك إلى إتلاف سيارتك، وفي بعض الأحيان يتحول إلى انهيار، وهو ما يحدث اليوم، فوفقاً للتقارير، فإن امرأة كانت تتشاجر مع زوجها أثناء قيادتها لسيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة في الصين في 4 يوليو، لينتهي الخلاف بصدمها لبعض السيارات باهظة الثمن المتوقفة في مكان قريب.

وبالنسبة للأضرار، فتُظهر الصور أن الزوجة الغاضبة كانت تصطدم بالسيارة الأخرى وتحطمها قبل أن تُركز غضبها على سيارة فيراري GTC4Lusso متوقفة، والأسوأ أنها دفعتها نحو سيارة بورش 918 سبايدر النادرة لتدفعها نحو العمود، مما أدى إلى إتلاف المصباح الأمامي والجزء الجانبي من ناحية السائق والواجهة الأمامية لسيارة بورش تماماً.

يُحتمل أيضاً أن يكون الجزء الخلفي من سيارة بورش قد قام بخدش سيارة مرسيدس بنز إي كلاس المتوقفة بجانبها، كما ورد أن دراجة بي ام دبليو R18 تضررت أيضاً بسبب هذا الحادث المتهور.

وفي الختام، من غير الواضح ما إذا كانت كل هذه السيارات تنتمي جميعها إلى شخص واحد أم لا، وبالطبع كانت سيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة هي الأكثر تضرراً، لكنها بالتأكيد أرخص من السيارات الأخرى.

