شيلبي F-150 2021 تنطلق رسمياً بقوة 775 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – إذا كانت سيارة فورد F-150 رابتور 2021 ليست كافية بالنسبة لك، فيُسعدنا أن نُخبرك أن شيلبي F-150 تم تدشينها بقوة 775 حصان، والتي وُصفت بأنها النسخة الأقوى والأكثر كفاءة من البيك أب في تاريخها.

تستند شيلبي F-150 على F-150 لاريت 4X4 وتتميز بمظهر خارجي قوي مع غطاء مُحرك يُعزز ديناميكيتها الهوائية ومصد أمامي رياضي وجنوط من الألومنيوم مقاس 22 بوصة ملفوفة بإطارات BFG مقاس 35 بوصة لجميع التضاريس.

تم تجهيز السيارة أيضاً بعتبات جانبية كهربائية وشبك يحمل شعار شيلبي، وخطوط جسد عضلية، بالإضافة إلى نظام عادم بورلا، وقضبات سحب خلفية، وممتصات صدمات FOX 2.5 بتقنية الالتفافية الداخلية وغيرها الكثير من التعديلات.

التغييرات الداخلية أكثر تواضعاً، حيث تأتي السيارة بمقاعد جلدية بلونين مع تطريز بشعار شيلبي، وتشتمل المزايا الاخرى على كسوة من ألياف الكربون ودواسات دائرية ولوحة مرقمة وحصائر أرضية خاصة.

وبالنسبة للقوة، فلم تكشف شيلبي مواصفات الأداء المفصلة بعد، لكنها قالت أن الإصدار الأساسي سحصل على قوة 395 حصان، في حين ستتوفر بحزمة شاحن فائق تُضيف شاحن Whipple وحاقن وقود عالي التدفق وترقيات أخرى ترفع قوة المحرك V8 إلى 755 حصان.

وفي الختام، سيقتصر الإنتاج على 600 نسخة فقط والطراز مُتاح حالياً للطلب حيث يبدأ سعر الإصدار الأساسي من 107,080 دولار (401,500 ريال) و114,980 دولار (431,000 ريال) للإصدار بالشاحن الفائق.

