وسائدها الهوائية قد تنفجر.. استدعاء 410 ألف سيارة جنرال موتورز

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عادت الوسائد الهوائية المعيبة مرة أخرى إلى الأخبار، حيث تستدعي شركة جنرال موتورز 410,019 سيارة بيك اب في الولايات المتحدة لخلل في الوسائد الهوائية المُركبة فيها.

فوفقاً للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطُرق السريعة بأمريكا، فإن سيارات شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا 1500 و2500 و3500 موديلات 2015 و2016 تحتوي على وسائد هوائية مثبتة على السقف مع أغطية منفاخ قد تنفصل عن جهاز النفخ أو يكون بها جدار نافخ جانبي قابل للإنفجار، وإذا حدث هذا، فيُمكن أن تُفتح الوسائد الهوائية دون سابق إنذار.

ولسوء الحظ، فهذا الخلل ليس نظرياً، حيث كانت هُناك ثلاثة حوادث في شهر يونيو وحده، الأول كان لشيفروليه سيلفرادو 2015 حيث كان الجدار الجانبي النافخ مفتوحاً مما أدى فجأة إلى فتح الوسادة الهوائية، ولحسن الحظ، وقعت الحوادث الثلاثة عندما كانت السيارات الثلاثة غير مشغولة وغير مستخدمة.

وفي حين أن هذه أخبار جيدة، إلا أن خطورة فتح الوسائد الهوائية دون سابق إنذار كبيرة، فإذا تم ذلك أثناء الانطلاق بسرعة كبيرة قد تتسبب في حوادث مميتة، ومن جانبها، تتخذ جنرال موتورز إجراءات سريعة لحل الأزمة لأنها قررت إجراء الاستدعاء بعد أقل من أسبوعين من علمها بالحادث الأول، حيث سيُبدل التُجار الوسائد الهوائية المعطوبة بواحدة جديدة.