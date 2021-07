سيارات لكزس الكهربائية القادمة ستُركز على الأداء والتصميم الرياضي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بينما تستعد لكزس لإطلاق سيارة كهربائية والتي ستُبنى على منصة مخصصة، ها هي معلومات جديدة تكشف عن أن الشركة تسعى لأن تُركز طرازاتها الكهربائية القادمة على الأداء وديناميكيات القيادة.

يُذكر أن سيارة لكزس الكهربائية القادمة والتي تم التمهيد لها بواسطة لكزس LF-Z Electrified الاختبارية، هي واحدة من 10 طرازات هجينة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل سيتم إطلاقها بحلول 2025، ويُقال أن جميع هذه الطرازات ستُقدم أداءً قوياً وستُركز المقصورة على السائق مع لغة تصميم ديناميكية.

كشف باسكال روتش، أحد المسؤولين بـ لكزس أوروبا، أن لكزس تخطط للاستفادة من خبرة فريق تويوتا جازو للسباقات في طرازاتها المستقبلية، نظراً لأنهم يستخدمون نفس المنصات TNGA وe-TNGA، ومن المعروف أن كوجي ساتو، رئيس لكزس، لديه اهتمام حقيقي بديناميكيات القيادة، والذي شغل أيضاً منصب كبير المهندسين في تطوير لكزس LC.

يُذكر أن LF-Z Electrified الاختبارية تحصل على قوة 536 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوان وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س، كما تأتي ببطارية سعة 90 كيلوواط/س تقدم نطاق قيادة كهربي يبلغ 600 كم للشحنة الكاملة، كما أنها تأتي مع نظام توجيه بالسلك، ونظام Direct4 الجديد للدفع الكُلي مع وظائف توجيه عزم دوران متقدمة.

من المتوقع أن يحصل الإصدار الإنتاجي على الكثير من مواصفات السيارة الاختبارية، مع تعديل التصميم الخارجي والداخلي، وقد ينخفض رقم التسارع قليلاً، لكنها ستقدم أداءً يضاهي أسرع سيارات الاس يو في بالأسواق، ووفقاً لأحدث التقارير، فستكون LF-Z الإنتاجية أقل ارتفاعاً من أي سيارة لكزس اس يو في أخرى، مع مركز ثقل منخفض لتقدم أفضل أداء رياضي ممكن.

وفي الختام، لن يكون الطراز القادم هو أول سيارة كهربائية من لكزس، لأن هذا اللقب ينتمي إلى UX 300e، ومع ذلك، ستكون أول سيارة كهربائية من الصانع الياباني الفاخر يتم بناؤها على منصة e-TNGA، والتي ستُستخدم في الكثير طرازات تويوتا وسوبارو ولكزس القادمة.

