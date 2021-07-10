تفاصيل صدور توجيه بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صدر توجيه كريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، بحيث تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م هي السقف الرسمي للأسعار، ولا يتخطى بنزين 91 ما قيمته 2.18 ريال، بينما بنزين 95 لا يتخطى 2.33 ريال.

يسري هذا القرار على أي مراجعة شهرية تتم اعتباراً من 10 يوليو 2021م، وبذلك فلن تزيد أسعار بنزين 95 و91 عن المذكور وتتحملها الدولة، لكن إذا كانت المراجعة في صالح انخفاضه فسينخفض.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.