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تويوتا لاندكروزر 2022 تحصل على تعديلات رياضية من موديليستا

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة على تعديلات جمالية أنيقة من موديليستا، والتي تشتهر بتعديلاتها لموديلات لكزس وتويوتا.

التعديلات خفيفة للوقت الحالي خاصة وأن السيارة بالكاد بدأت بالتوافر في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وتشمل جنوط 21 إنش سوداء جديدة ومصدات أمامية وخلفية أكثر تعقيداً.

من شبه المؤكد طرح إصدارات موديليستا جديدة للاندكروزر في المستقبل بتعديلات أعمق للمكونات الخارجية وربما تعديلات معتبرة للمقصورة كذلك.

ولم تمسّ التعديلات محركات السيارات، والتي تشمل محرك V6 سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي، والفئة الثانية مزودة بمحرك V6 توين تيربو 3.5 لتر بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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