أبرز أسباب ارتفاع حرارة المحرك وأضراره على السيارة

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات، وذلك لخطورته الشديدة على المحرك، ويرجع حدوث هذه المشكلة لأسباب متعددة، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.
– تناقص زيت المحرك عن النسبة المطلوبة، أو في حال انتهاء صلاحيته واحتراقه.
– نقص سائل التبريد في الردياتير، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك.
– تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد.
– في حال تلف أو خلل حساس درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد.
– إذا تعرضت مروحة التبريد للضعف، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد.
– في حال وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بمروحة التبريد.
– تلف الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد أو تعرضها للخلل.
– إذا تعرضت إحدى الأنابيب في نظام العادم للإنسداد.
– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها.
أضرار ارتفاع حرارة المحرك:
– تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل
– تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات
– تلف الثرموستات ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة