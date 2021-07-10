أبرز أسباب ارتفاع حرارة المحرك وأضراره على السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات، وذلك لخطورته الشديدة على المحرك، ويرجع حدوث هذه المشكلة لأسباب متعددة، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

– تناقص زيت المحرك عن النسبة المطلوبة، أو في حال انتهاء صلاحيته واحتراقه.

– نقص سائل التبريد في الردياتير، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك.

– تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد.

– في حال تلف أو خلل حساس درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد.

– إذا تعرضت مروحة التبريد للضعف، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد.

– في حال وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بمروحة التبريد.

– تلف الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد أو تعرضها للخلل.

– إذا تعرضت إحدى الأنابيب في نظام العادم للإنسداد.

– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها.

أضرار ارتفاع حرارة المحرك:

– تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل

– تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات

– تلف الثرموستات ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة