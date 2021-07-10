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أبرز أسباب ارتفاع حرارة المحرك وأضراره على السيارة

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أحمد ابراهيم 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات، وذلك لخطورته الشديدة على المحرك، ويرجع حدوث هذه المشكلة لأسباب متعددة، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

– تناقص زيت المحرك عن النسبة المطلوبة، أو في حال انتهاء صلاحيته واحتراقه.

– نقص سائل التبريد في الردياتير، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك.

– تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد.

– في حال تلف أو خلل حساس درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد.

– إذا تعرضت مروحة التبريد للضعف، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد.

– في حال وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بمروحة التبريد.

– تلف الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد أو تعرضها للخلل.

– إذا تعرضت إحدى الأنابيب في نظام العادم للإنسداد. 

– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها.

أضرار ارتفاع حرارة المحرك:

– تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل

– تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات

– تلف الثرموستات ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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