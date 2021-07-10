اسعار لاندروفر ديفندر 2022 في السعودية Land Rover Defender

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت صانعة السيارات البريطانية لاندروفر سيارة ديفندر 90 2022 في المملكة عند الوكيل الحصري شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وتتميز بتصميمها المُحدث وتقنياتها المتقدمة، واليوم سنتعرف على أسعارها ومواصفاتها بالمملكة.

المُحركات

تستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات:

محرك بنزين بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 300 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.1 ثانية، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 191 كم/س.

محرك بنزين بست أسطوانات مستقيمة توربو سعة 3.0 لتر هجين معتدل بقوة 400 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6 ثوان وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 208 كم/س.

ولتعزيز أداء السيارة وديناميكيتها والراحة داخل المقصورة، فتتوفر بمساعدات هوائية الكترونية، مع خاصية الاستجابة الديناميكية لنظام التعليق، وتأتي بمحور خلفي نشط بخاصية الاقفال، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 90 لتر.

الخارجية

من الخارج، تتمتع السيارة بمظهر هجومي أنيق، حيث تحصل على مصابيح ماتريكس ليد أمامية مميزة مع مصابيح ليد للقيادة أثناء النهار، مع خاصية التحكم بمستوى الإنارة الأمامية والإنارة العالية الأوتوماتيكي، ومن الجانب، يُمكنك رؤية جنوط مقاس 20 بوصة دايموند رمادية غامقة أو اللون الفضي حسب الفئة واعمدة سقف خارجية باللون الأسود، في حين يأتي السقف بلون متباين، مع فتحة سقف بانورامية منزلقة، بالإضافة إلى مرايات جانبية بإضاءة واشارات انعطاف وذاكرة مع خاصية التعتيم في جهة السائق والتسخين.

الداخلية

من الداخل، تتمتع المقصورة باستخدام مواد فخمة مع باقة الجلود الموسعة، حيث تحصل على مقاعد جلد ويندسور ناعم، والمقاعد الأمامية تأتي بخاصية التسخين والتبريد والحفظ بتعديل كهربائي 14 وضعية، في حين أن مقاعد صف ثالث يدوية، وتتوفر بعمود توجيه قابل للتعديل كهربائياً، مع تطعيم خشبي داخلي، وثلاجة أمامية، كما تتوفر بسقف داخلي مورزيني بلون محاري فاتح، واضاءة داخلية مطورة ودعاسات أرضية.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتتوفر بنظام Pivi Pro المتصل، وخاصية التحكم الصوتي، كما تتميز بمكيف ذو 3 نطاقات، مع ملطف ومعقم الهواء الداخلي، وحساس توزيع الهواء في المقصورة، كما تجي بنظام ملاحة ودعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وعدادات سرعة إلكترونية من نوع TFT، ونظام ميريديان الصوتي بقدرة 380 واط، ومرايا خلفية ذكية، وشاحن جوالات لاسلكي، بالإضافة إلى مدخل كهربائي خلفي.

السلامة ومساعدة السائق

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام الاستجابة للتضاريس الأوتوماتيكي

نظام التحكم في التقدم على جميع التضاريس

نظام الاستجابة للتضاريس القابل للتهيئة

حساس مستوى عمق الماء

نظام التنبيه عند الرجوع إلى الخلف

مساعد التنبيه والحماية الخلفي

الدخول بدون مفتاح

نظام التنبيه والمساعدة عند الخروج من المسار

نظام المكابح الذكي

استشعار أمان عند فتح الباب الخلفي

نظام مراقبة حالة السائق

نظام التنبيه والمساعدة للنقط العمياء

مثبت السرعة وتحكم المسار التكيفي

نظام الكاميرا المحيطي

حساسات 360 درجة مع خاصية الركن الأوتوماتيكي

السعر

وفي الختام، تتوفر لاندروفر ديفندر 2022 عند الوكيل بالأسعار التالية شاملة الضريبة:

أولاً: ديفندر 90 2022

فئة SE بسعر 292,215 ريال

فئة HSE بسعر 370,300 ريال

فئة X بسعر 441,370 ريال

فئة XV8 بسعر 648,830 ريال

ثانياً: ديفندر 110 2022