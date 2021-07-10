طريقة تنظيف بطارية السيارة بشكل صحيح

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البطارية من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة اللازمة لعملية التشغيل والحركة، حيث تقوم البطارية بالعديد من الوظائف الهامة في السيارة، ومنها إمداد بادئ الحركة (المارش) بالتيار اللازم لتشغيله، وكذلك تمد المصابيح والأجزاء الكهربائية المختلفة في السيارة بالطاقة وغيره.

على الرغم من الأهمية البالغة للبطارية، إلا أن كثير من قائدي السيارات يهملون العناية بها وتنظيفها من آن لآخر من الاتساخات وعوامل الرطوبة التي قد تصيب أقطابها، وهو ما يؤدي إلى تفريغ شحنة البطارية أو تلفها قبل انتهاء عمرها الافتراضي.

من المؤشرات التي تدل على بداية تلف البطارية هو تأكسد أقطابها، حيث تتراكم المواد الكيميائية على الأقطاب وتكون لونها أخضر أو أبيض وعليها بعض الأملاح، وتؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تأخر تشغيل السيارة، كما قد تتسبب في منع المولد من شحن البطارية نتيجة الأملاح المعدنية التي تتكون فوق أصابع البطارية.

لذا سنقدم لكم اليوم أبسط طريقة لتنظيف البطارية وإزالة الرواسب المختلفة التي تتراكم عليها نتيجة العوامل الجوية المختلفة، وهو ما سيعيد البطارية كفاءتها، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

– قم بغلق تشغيل محرك السيارة.

– ثم قم بإزالة الأسلاك الموصلة من طرفي الأقطاب “الكابل”، وتحرير البطارية منهما، وتأكد من عدم اقتراب الكابل الأسود من الآخر الأحمر.

– ثم استخدم صودا الخبز في تنظيف الأقطاب الخاصة بالبطارية من خلال رشها على القطبين بكثافة.

– رطب قطعة من القماش بالماء، ثم استخدمها في فرك الصودا على قطبي البطارية، لإزالة الرواسب والعوالق الموجودة على قطبي البطارية.

– في حالة كانت الرواسب صلبة، يمكنك استخدام فرشاة أسنان قديمة، أو فرشاة تنظيف ذات شعيرات بلاستيكية.

– بعد الانتهاء من تنظيف الأصابع قم بوضع قليل من الشحم على الأصبع السالب للبطارية، لأن الشحم يكون طبقة عازلة تمنع وصول الهواء والرطوبة إلى أصابع البطارية حيث أنهما سبب التأكسد.

– بعد الانتهاء قم بتركيب الكابلات كما كانت، ستجد حينها استعادة البطارية الكثير من قوتها وكفاءتها.