سوبارو تكشف رقم إنتاجها من سيارات الدفع الرباعي في 5 عقود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة سوبارو اليابانية عن نجاحها في تصنيع 20 مليون سيارة دفع خلفي AWD.

وحسب موقع "موتور وان" حققت سوبارو هذا المعدل في 50 عاما، أي منذ بدايتها في تصنيع هذه الفئة من السيارات عالية الأداء ،مع العلم أن الماركة اليابانية، تأسست عام 1953.

وتميزت سيارات سوبارو العاملة بنظام الدفع الخلفي فائق الأداء Symmetrical AWD ما جعلها طوال العقود الخمس الماضية، من أبرز ماركات السيارات التي تقدم موديلات قوية للمشاركة بأعتى سباقات الرالي التي تتطلب أقوى أنظمة الدفع للتنافس بها.

وفي الوقت الحالي، تمثل السيارات العاملة بنظام دفع خلفي AWD نسبة 98% من إجمالي معدل مبيعات سوبارو حول العالم.

يذكر أن أحدث سيارة تطرحها سوبارو وتعمل بنظام الدفع القوي AWD هي طراز BRZ لعام 2022.