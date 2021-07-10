فيديو.."رام" تصارع "تسلا" بأول نسخة كهربائية من شاحنتها 1500

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة "رام" الأمريكية، لطرح أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها 1500،في سوق يشهد منافسة شرسة .

وتتنافس في السوق ، شاحنات كهربائية متميزة مثل "سايبر ترك" من تسلا، وهامر EV من GMC، و"برق" من فورد.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فيديو طرحته رام عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، كشفت خله عن عزمها طرح أول نسخة كهربائية من شاحنة 1500 في عام 2024.









وستطرح هذه الشاحنة ضمن فئة "بك – أب"، النقل المتوسط، مع كشف رام عن تصميم تصوري للشاحنة ظهر ضمن الفيديو الترويجي.

و يترقب عشاق السيارات طرح مجموعة متميزة من الشاحنات الكهربائية، أعلن عن وصولها للسيارات خلال عام 2022 المقبل.





أقوى الشاحنات الكهربائية المرتقبة

وسبق أن جمع موقع "هوت كارز" مجموعة لأبرز الشاحنات المرتقب طرحها ضمن الفئات الكهربائية بحلول العام القادم من مختلف الماركات.

وضمت القائمة في مقدمتها، شاحنة "سايبر ترك" الكهربائية من تسلا، والتي تبدأ عملية توصيلها لعملاء تسلا بنهاية العام الجاري.

وشاحنة Rivian R1T التي تصل للأسواق مع بداية عام 2022 المقبل، وتعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 300 ميل، ونظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع.

وشاحنة Lordstown Endurance التي ستتوفر قريبا ضمن أبرز الشاحنات الكهربائية بتكلفة تبدأ من 52,500 ألف دولار.

وشاحنة Bollinger B2 التي ستطرح بتكلفة تبدأ من 125,000 ألف دولار، وستعمل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 200 ميل بعزم سحب 7,500 ألف رطل، وستتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية.