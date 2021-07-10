منافس قوي بسوق السيارات الرياضية الكهربائية.. دودج تتحدى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة "دودج" الأمريكية الكشف عن أول سيارة رياضية muscle car كهربائية بالكامل من صنعها في 2024.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات ترويجية، طرحتها دودج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

ولم توضح اللقطات التفاصيل سوى عام الطرح، غير أنه سيكون الأول من نوعه الذي تطرحه دودج في تاريخها.





يأتي ذلك سعيا من دودج لمنافسة ماركات سيارات رياضية بارزة، سبق لها أن طرحت نسخ كهربائية وهجينة من موديلاتها الرياضية لتحقق التنوع في مبيعاتها وترضي كافة الأذواق.



