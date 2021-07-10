أخيرا.. رينو تزيح الستار عن النسخة الكهربائية من "ميجان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تشويق عبر العديد من الصور الغاضمة، تكشف رينو خلال فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات عن النسخة الكهربائية من طراز "ميجان"

وحسب موقع "موتور وان" ستعلن رينو خلال المعرض الذي ينطلق في شهر سبتمبر المقبل عن النسخ الكهربائية الجديدة من الطراز الشهير المقرر طرحه عام 2022 الجاري.

وستطرح النسخة الكهربائية من ميجان بمسمى تجاري، Mégane E-Tech Electric، وسبق أن روجت لها الماركة الفرنسية بمجموعة من اللقطات الغامضة ظهرت خلالها بإطلالة مموهة.









وستعمل السيارة ميجان الكهربائية بمنظومة كهربائية من نوع CMF-EV تدعم محرك بقوة 217 حصانا، بنظام دفع أمامي، ويحصل على طاقته من بطارية بقوة 60 كيلوات في الساعة.

ويمنح المحرك الطراز القدرة للسير حتى مسافة 280 ميل كحد أقصى لشحن البطارية.

وتحدد يوم 12 سبتمبر المقبل لافتتاح معرض المانيا الدولي للسيارات الذي يقام هذه الدورة بمدينة ميونيخ بدلا من مدينة فرانكفورت، وحددت رينو النصف الاول من 2022 موعدا لطرح ميجان الكهربائي بالأسواق.

حكاية 10 سيارات كهربائية

وتعتزم شركة رينو الفرنسية للسيارات، طرح 10 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2025 في مؤشر على تجاوزها لأزمة إبعاد رئيسها السابق كارلوس غصن.

والطرازات الجديدة ستكون في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) مرتفعة الثمن.

وقال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة رينو إن خطة إعادة الهيكلة التي نفذتها الشركة بدأت تؤتي ثمارها بعد صمود الشركة في مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأزمة نقص الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتأتي تصريحات دي ميو بعد عام من توليه رئاسة رينو التي كانت ما تزال تكافح لتجاوز تداعيات صدمة القبض على رئيسها التنفيذي غصن عام 2018 في اليابان بتهمة التورط في جرائم فساد مالي.

وسجلت رينو خسائر قياسية خلال العام الماضي، في حين يطبق دي ميو حاليا خطة لإعادة الهيكلة تشمل الاندفاع بقوة نحو السيارات الكهربائية.