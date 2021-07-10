سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10 يوليو 2021.. تعاملات هادئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 يوليو 2021، في تعاملات محدود لدى شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت إجازة أسبوعية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك ، التجاري الدولي، وبنك HSBC، وبركة، والمشرق، والقاهرة، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

26 مليار دولار تحويلات

واستقبلت مصر نحو 26 مليار دولار من مواطنيها العاملين في الخارج، خلال 10 أشهر وهو رقم أعلى مقارنة بنفس الفترة، رغم الجائحة.

وقال البنك المركزي المصري، ، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 10.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي 2020/2021.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وبلغت تحويلات المصريين، نحو 25.8 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو/ تموز 2020، حتى أبريل/نيسان 2021، مقارنة بنحو 23.4 مليار دولار بلغتها في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، عند 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي،51.87 جنيه للشراء، و 52.33 جنيه للبيع.