بعض سماسرة السيارات المستعملة يخدعون السيدات بالمملكة.. و”التجارة” تُحذّر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت وزارة التجارة سماسرة بيع السيارات المُستعملة في المملكة من الغش والتلاعب بالمستهلكين، مشددةً على أن إخفاء شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أي عيوب تعرضهم لعقوبات صارمة.

ويأتي ذلك التنبيه نتيجة استغلال بعض سماسرة بيع السيارات المُستعملة حيلة جديدة لخداع السيدات المُقبلات على شراء السيارات، عبر الاتفاق مالياً مع محلات فحص لإخفاء العيوب أمام الزبائن.

وروت سيدات وفقاً لـ”الوطن” أن السماسرة يرفضون فحص السيارات في وكالاتها ويجبرون الزبائن من السيدات على فحصها بمحلات قريبة من السوق، ومن ثم يخفي المحل عيوب السيارة للحصول على مقابل مالي من السماسرة، ومن ثم يكتشفن عيوب السيارة بعد ذلك ولكن يتبرأ كل طرف من الأمر

ونوهت الوزارة إلى أن نظام الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمُخالفين له على نفقتهم.