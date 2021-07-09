موجز ”الخليج 365” للسيارات.. كيا سبورتاج 2022 والشاحنة "رينجر" وسباق الثقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تستعد السوق المصرية لاستقبال الدفعة الأولى من السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022، بعد الإفراج الجمركي عنها خلال شهر يوليو/تموز الجاري.

بعد ترقب لعدة أشهر، استقبلت السوق المصرية السيارة كيا سبورتاج 2022، والتي جاءت بسعر أعلى من موديل 2021 بنحو 5 آلاف جنيه مصري.

طرحت فورد عبر تاريخها مجموعة متميزة من النسخ من شاحنتها الشهيرة "رينجر"، ضمن فئة شاحنات "بك – أب".

خلال عام 2021 الجاري، نالت مجموعة متميزة من ماركات السيارات ثقة عملائها أكثر من غيرها من الماركات بفضل طرحها لسيارات جديرة بالثقة.

تتوفر بسوق السيارات المستعملة على نطاق دولي مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركة سوبارو ضمن فئة SUV يمكن الاعتماد عليها.

نجحت السيارات الرياضية الهجينة في الوصول بصناعة السيارات الخارقة لمستوى أعلى بفضل تعدد محركاتها وما تنتجه من قوة حصانية فائقة.