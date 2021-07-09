ميتسوبيشي إكليبس 2022 في مصر.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد السوق المصرية لاستقبال الدفعة الأولى من السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022، بعد الإفراج الجمركي عنها خلال شهر يوليو/تموز الجاري.

ويتميز الطراز الجديد الذي ينتمي إلى فئة SUV بالعديد من المواصفات تعطيه الأفضلية عن موديل عام 2021.

ويعتبر الطراز من أقل السيارات استهلاكا للوقود، حيث يصل متوسط الاستهلاك 6.7 لتر، لكل 100 كيلومتر.

ووفقا للبيانات الصادرة من ِشركة ميتسوبيشي، فإن السيارة إكليبس 2022، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 150 حصانا.





وتتميز السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 بأنها تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة، فى 9.3 ثانية.

وأقدمت ميتسوبيشي على بعض التغييرات في سيارتها الرياضية، أبرزها التصميم الخارجي، وبعض التعديلات في المقصورة الداخلية.

وتختلف نسخة 2022 من السيارة إكليبس، عن موديل 2021، فى أشكال المصابيح led، والشبكة الأمامية، والصادم الخلفى.





وطرحت ميتسوبيشي من السيارة إكليبس 2022 في مصر 4 فئات، يبلغ سعر الفئة الأولى منها نحو 425 ألف جنيه.

أما سعر الفئة الثانية فيصل إلى نحو 455 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى نحو 485 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الرابعة بسعر 535 ألف جنيه.