كيا تعلن عن مشروع عالمي لإنتاج الهيدروجين النظيف للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا عن توقيع مذكرة تفاهم رئيسية مع الشركة الكندية Next Hydrogen لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين النظيف بشكل اقتصادي كفء.

ويُذكر أن إنتاج الهيدروجين النظيف هو عملية معقدة ومكلفة عادة، ومن أهم أسباب تعطل انتشار السيارات الهيدروجينية في الأسواق كحل بيئي مكافئ للكهرباء، وستسعى شركة Next الكندية بالتعاون مع كيا لتطوير حلول مبنية على تقنية التحليل الكهربائي للمياه لاستخلاص الهيدروجين.

وتأمل كيا في بناء أنظمة هيدروجينية رخيصة ومستدامة يمكن تشغيلها بكثافة مرتفعة وتولد الهيدروجين بدون أي انبعاثات كربونية.

وأعلنت كيا عن بدء اختبارات الحلول الجديدة لتوليد الهيدروجين النظيف خلال أشهر، وقد نرى تطبيقات عملية في صناعة السيارات خلال أعوام معدودة.