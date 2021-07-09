عقوبات أمريكية على 34 شركة مرتبطة بإيران وروسيا والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات على 34 شركة مرتبطة بإيران وروسيا والصين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن "العقوبات فرضت على الشركات والكيانات على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني، ولتسهيلها تصدير سلع إلى روسيا وإيران".

وأضافت الوزارة أن "تلك الشركات والكيانات ضالعة، أو تتجه للضلوع في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي فرض عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات ويمنيين وسوريين وغيرهم.

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية فإنه تم إضافة أسماء جديدة لقائمة مراقبة الأصول الأجنبية.

وأكد البيان أن العقوبات المفروضة تمت على أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن.

وقالت وزارة الخزانة إنّها فرضت عقوبات على كيانات وأشخاص بينهم سعيد الجمال الذي يُدير من إيران شبكةً لبيع النفط بطريقة غير مشروعة لتمويل الحوثيّين والحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أنّ "هذه الشبكة التي يقودها المُمَوِّل الحوثيّ سعيد الجمال الذي يتّخذ إيران مقرّاً، تدرّ عشرات ملايين الدولارات من بيع المواد الأولية مثل النفط الإيراني".

وأضافت أن "جزءاً كبيراً (من هذه العائدات) تتم إعادة توجيهها بعد ذلك عبر شبكة معقّدة من الوسطاء والمبادلات في دول عدّة، إلى الحوثيّين في اليمن".

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من تهديد مليشيا الحوثي للبنية التحتية المدنية في اليمن، وتشكل تهديدًا لأمن السعودية.