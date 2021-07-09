أرخص السيارات الرياضية المستعملة.. نفثات أرضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بسوق السيارات المستعملة على نطاق دولي مجموعة متميزة من السيارات الرياضية الخارقة بقيمة سوقية هي الأقل بين هذه الفئة في 2021.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة تضم أرخص مجموعة سيارات رياضية خارقة تتوفر للبيع ضمن سوق المستعمل، مع الكشف عن قيمتها السوقية على مستوى العالم حاليا.

تضم القائمة النسخ المستعملة من طراز أودي R8 المطروحة ما بين عام 2008 وعام 2012، والتي تتوفر حاليا بسعر 69 ألف دولار.





ثم طراز جاجوار Jaguar F-Type R وتحديدا النسخ المطروحة منه ما بين عام 2013 وعام 2015، والتي تتوفر حاليا بسعر 40 ألف دولار.





ثم طراز أستون مارتن Aston Martin V8 Vantage وتحديدا النسخ المطروحة منه ما بين عام 2006 وعام 2016، والتي تتوفر حاليا بسعر 38 ألف دولار.





ثم طراز نيسان Nissan GT-R وتحديدا النسخ المطروحة منه ما بين عام 2010 وعام 2018، والتي تتوفر حاليا بسعر 60 ألف دولار.





ثم طراز شيفروليه Corvette Z06 C7 وتحديدا النسخ المطروحة منه ما بين عام 2016 وعام 2019، والتي تتوفر حاليا بسعر 85 ألف دولار بحد أقصى.





ثم طراز بورش Cayman GT4 981 وتحديدا النسخ المطروحة منه عام 2016 ، والتي تتوفر حاليا بسعر 80 ألف دولار بحد أقصى.





ثم طراز فيراري Ferrari 360 وتحديدا النسخ المطروحة منه ما بين عام 2000 و عام 2004، والتي تتوفر حاليا بسعر 70 ألف دولار بحد أقصى.





ثم طراز بي إم دبليو I8 وتحديدا النسخ المطروحة منه ما بين عام 2014 و عام 2017، والتي تتوفر حاليا بسعر 70 ألف دولار بحد أقصى.





ثم طراز لامبورجيني "جلاردو" وتحديدا النسخ المطروحة منه ما بين عام 2003 و عام 2013، والتي تتوفر حاليا بسعر 85 ألف دولار بحد أقصى.



