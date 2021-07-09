جيب جراند شيروكي 2022 هايبرد تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن نسخة هايبرد جديدة بالقابس لجراند شيروكي 2022 الجيل الجديد، مع التركيز هنا على فئة الشاسيه القصير بصفين مقاعد.

وتنوي جيب تحويل 70% من جميع موديلاتها إلى سيارات هجينة وكهربائية بحلول 2025، وبالنسبة لجراند شيروكي الهجينة فتهدف العلامة لتدشينها في معرض نيويورك في أغسطس وطرحها لاحقاً كموديل 2022.

وستأتي السيارة باسم “جراند شيروكي 4xe” مثل النسخ الهجينة لرانجلر وجلادياتور، كما يبدو أن جيب ستستخدم هذا الاسم 4xe للموديلات الكهربائية الكاملة للعلامة، ويمكن اعتبار الاسم علامة فرعية جديدة تحت جيب.

كما أكدت جيب على تطوير نسخ كهربائية بالكامل لموديلات واجونير وجراند واجونير الفاخرة بحلول 2025، وستكشف جيب المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع القادمة.