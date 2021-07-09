أقوى 10 نسخ من شاحنة فورد "رينجر" في التاريخ.. رحلة الـ"بك أب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت فورد عبر تاريخها مجموعة متميزة من النسخ من شاحنتها الشهيرة "رينجر"، ضمن فئة شاحنات "بك – أب".

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز النسخ التي توفرت من هذه الشاحنة عبر سنوات طرحها، وضمت في مقدمتها نسخة عام 1988.

وطرحت نسخة عام 1988 من شاحنة رينجر بمحرك i4 بسعة تتراوح بين 2.3 و 2.9 لتر، ضمن فئة v6 ينتج قوة 140 حصانا.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة عام 2000 من شاحنة فورد رينجر، التي توفرت بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 119 حصانا، ونسخ أخرى من الشاحنة توفرت بمحرك v6 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 150 حصانا.





ثم نسخة عام 2003، من شاحنة رينجر التي توفرت بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 154 حصانا، ونظام دفع رباعي 4WD.





من بعدها، ضمت القائمة نسخ عام 2010 من شاحنة رينجر، التي طرحت بمحرك I4 بسعة 2.3 لتر ينتج قوة 143 حصانا، وتوفرت منها فئات عاملة بمحرك V6 ينتج قو 207 أحصنة.





ثم نسخة عام 2001 من شاحنة رينجر، التي طرحت بمحرك I4 بسعة 2.3 لتر ينتج قوة 150 حصانا، وتوفرت منها فئات عاملة بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر.





ثم نسخة عام 2008 التي كانت أيضا من أبرز النسخ التي توفرت من هذه الشاحنة، وطرحت بمحرك V6 بسع 3.0 لتر ينتج قوة 207 أحصنة.





من النسخ الكلاسيكية، جاء ضمن القائمة نسخة عام 1994 من شاحنة رينجر، التي طرحت بمحرك ينتج قوة 100 حصان بسعة 2.3 لتر.





ونسخة عام 2011 أيضا جاءت ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك بسعة 2.3 لتر، ينتج قوة 143 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 5 سرعات.



