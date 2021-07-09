باقة سيارات تفوقت في سباق الثقة خلال 2021.. سر القيادة الآمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال عام 2021 الجاري، نالت مجموعة متميزة من ماركات السيارات ثقة عملائها أكثر من غيرها من الماركات بفضل طرحها لسيارات جديرة بالثقة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة ماركات السيارات التي نالت ثقة عملائها أكثر من غيرها من الماركات، وسيارات هذا الماركات التي كان لها الفضل في وصول الماركة التابعة لها لهذه المكانة.

وضمت القائمة في مقدمتها ماركة دودج، وذكر الموقع أن السيارة التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز "تشالنجر" موديل 2021.





ثم ماركة بورش، وذكر الموقع أن السيارة التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز "911" موديل 2021.





ثم ماركة سوبارو، التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز "أوتباك" موديل 2021.





تلاها ماركة "رام"، التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز " 1500 " موديل 2021.





أعقبتها ماركة "هيونداي"، التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز " كونا إليكتريك " موديل 2021.





ثم ماركة "هوندا"، وذكر الموقع أن السيارة التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز " HR-V" موديل 2021.





ثم ماركة "بويك"، وذكر الموقع أن السيارة التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز " Encore" موديل 2021.





ثم ماركة "لكزس"، وذكر الموقع أن السيارة التي يعود الفضل في رفع رصيد الثقة في دودج لدى عملائها هي طراز " NX " موديل 2021.



