أسعار قائمة سيارات سوبارو الـ SUV المستعملة.. مجموعة مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر بسوق السيارات المستعملة على نطاق دولي مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركة سوبارو ضمن فئة SUV يمكن الاعتماد عليها.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة الموديلات الأبرز من سوبارو التي تتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل الدولي، وتتبع فئة SUV متعددة المهام.

وضمت القائمة في بداية طراز سوبارو Subaru Forester وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2018، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 23,526 ألف دولار.





ثم طراز سوبارو Subaru Outback وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2018، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 17 ألف دولار.





تلاه طراز سوبارو Subaru Crosstrek وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2018، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 21 ألف دولار.





ثم طراز سوبارو Subaru Crosstrek وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2019، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 25 ألف دولار.





أعقبه طراز سوبارو Subaru Forester وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2019، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 22,997 ألف دولار.





وجاء بعده طراز سوبارو Subaru Impreza وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2020، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 22,995 ألف دولار.





تلاه طراز سوبارو Subaru Outback وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2020، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 27,655 ألف دولار.





ثم طراز سوبارو Subaru Ascent وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2019، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 28,500 ألف دولار.





كما جاء طراز سوبارو Subaru Forester وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2020، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 24,500 ألف دولار.





في ختام القائمة جاء طراز سوبارو Subaru Forester وتحديدا نسخته التي طرحت عام 2020، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة سوقية 34,999 ألف دولار.



