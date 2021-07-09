أسرع السيارات الهجينة في الأسواق.. قوة ورفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت السيارات الرياضية الهجينة في الوصول بصناعة السيارات الخارقة لمستوى أعلى بفضل تعدد محركاتها وما تنتجه من قوة حصانية فائقة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أسرع السيارات الرياضية الهجينة التي سبق وأن طرحت عبر تاريخ الصناعة.

ضمضت القائمة من ماركة بي إم دبليو طراز i8 الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





ومن ماركة أكيورا التابعة لماركة هوندا اليابانية جاء ضمن القائمة طراز NSX الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 191 ميلا في الساعة.





ومن ماركة بورش جاء ضمن القائمة طراز Panamera S E-Hybrid الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 196 ميلا في الساعة.





ومن ماركة فيراري جاء ضمن القائمة طراز SF90 Stradale الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 211 ميلا في الساعة.





ومن ماركة بورش جاء ضمن القائمة طراز 918 Spyder الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 214 ميلا في الساعة.





ومن ماركة فيراري جاء ضمن القائمة طراز LaFerrari الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.





ومن ماركة مكلارين جاء ضمن القائمة طراز P1 الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.





ومن ماركة لامبورجيني جاء ضمن القائمة طراز Sián FKP 37 الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.





ومن ماركة مكلارين جاء ضمن القائمة طراز Speedtail الكهربائي الهجين الذي طرح بمحرك قوي كانت تصل سرعته القصوى لـ 250 ميلا في الساعة.



