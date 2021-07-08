تعرف على أسباب ضعف تبريد مكيف السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الذي تشهده المملكة في هذه الفترة من العام، أصبح السائقون لا يستطيعون الاستغناء عن تشغيل مكيف الهواء بصورة شبه مستمرة أثناء القيادة.

لكن يعاني بعض السائقين من ضعف الهواء الخارج من تكييف سياراتهم، بالإضافة إلى ضعف التبريد، فما أسباب هذه المشكلة وكيفية معالجتها؟

أجاب خبراء السيارات أن ضعف تبريد تكييف السيارة يرجع إلى عدة أسباب نستعرضها لكم خلال السطور التالية، وهي كما يلي:

– الكمبروسر أصبح ضعيفا أو انتهى عمره الافتراضي

– المكثف مسدود أو به كسر

– انخفاض غاز الفريون

– ارتفاع حرارة جسم السيارة

– انسداد فلتر هواء المكيف

– تسريب في المبردات

– تعطل مروحة الثلاجة

– تسرب السائل الخاص بتبريد السيارة

– وجود مشكلات في النظام الكهربائي ما يتسبب في خلل بنظام تبريد التكييف

نصائح لزيادة تبريد تكييف السيارة:

– إجراء الصيانة الدورية للتكييف مع تغيير الفلتر بصورة دورية

– ضبط الفريون وتزويده وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها

– فحص مروحة الثلاجة وصيانتها باستمرار

– فحص الضاغط وقوة ضغطه أمر مهم جداً، ويجب استبدال الضاغط في حال ضعف قوته

– إيقاف السيارة في أماكن الظل وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة، حتى لا يسخن الهواء بشدة داخل السيارة

– غلق الأبواب وفتح زجاج السيارة للنصف وتشغيل التكييف لطرد الهواء الساخن، ثم تشغل التكييف بدرجته المعتادة