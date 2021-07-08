رام 1500 ستحصل على نسخة كهربائية لمنافسة فورد F-150 لايتنينج

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شاحنات رام كانت الأعلى مبيعًا في فئتها في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام، متفوقة على فورد F-150 وشيفروليه سيلفرادو، والآن أعلنت رام عن خطط لطرح نسخة كهربائية بالكامل لموديل 1500 الرئيسي خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وقد كشفت رام عن لمحات من تصميم البيك أب الكهربائية القادمة، باختلافات بارزة في التصميم عن رام القياسية، مثل شبك أمامي طويل نسبياً وشعار مضيء ومصابيح أمامية ضيقة.

رام متأخرة نسبياً للسباق الكهربائي، وستواجه منافسة شرسة من أمثال جمس همر وفورد F-150 لايتنينج وتيسلا سايبرتراك، مع العلم أن رام أعلنت عن خطط لطرح نسخ كهربائية لجميع موديلاتها بحلول 2030.

كل هذا جزء من استراتيجية كهربائية أوسع من الشركة الأم ستيلانتس، والتي أعلنت عن استثمار هائل بقيمة 30 مليار يورو – 133 مليار ريال في جميع علاماتها لتطوير موديلات ومنصات ومحركات كهربائية جديدة كلياً.