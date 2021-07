دودج تشوق لسيارة عضلية كهربائية خارقة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت دودج رسمياً مشروع تطوير سيارة عضلية كهربائية خارقة وطرحها في 2024 مع التشويق لها في فيديو جديد.

ويمكن رؤية أبعاد السيارة في الفيديو تحت الغطاء، مع الكشف عن لمحات من التصميم الخارجي المستوحى من تشالنجر الكلاسيكية الصادرة في السبعينات، مع شريط ضوئي LED في المقدمة لإعطائها لمسة عصرية.

الهدف الرئيسي من السيارة هو الجمع بين تصميم سيارات دودج الأيقونية من العقود الماضية وتقنيات المستقبل المتطورة، وبالنسبة للمولد الكهربائي فيظل لغزاً كاملاً للوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تعتمد السيارة على 4 محركات كهربائية على أقل تقدير، محرك لكل عجلة.

وأخيراً صرحت دودج إنها “غير مهتمة ببيع السيارات الكهربائية” بل “بيع السيارات العضلية”.. هذا هو التركيز، سيارات عضلية أمريكية عالية الجودة والقوة، والمحركات الكهربائية لن تغير هذا.

