تعرف على أهمية زيت الفرامل والتوقيت الأفضل لتغييره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت الفرامل أحد أهم الزيوت في السيارة، حيث أنه العامل الرئيسي في إيقاف السيارة وقت الحاجة، لذا يجب الاهتمام بفحصه وتزويده في حال تناقصه وتغييره عند انتهاء صلاحيته، لأن إهماله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض السيارة لخطر الحوادث.

وأوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بالالتزام بالجداول الزمنية لتغيير زيت الفرامل، وتتراوح مدة صلاحيته من عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، حيث أن نسبة الماء تزداد في الزيت بمرور الوقت، وهو الأمر الذي يُحد من فعالية الفرامل بشكل كبير.

ونصح خبراء الهيئة بضرورة تنظيف نظام المكابح لإزالة الاتساخات العالقة به لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة، كما يفضل بين الحين والآخر التحقق من مستوى سائل الفرامل في الخزان الخاص به والمتواجد في حيز المحرك، حيث أنه إذا قل الزيت عن العلامة المحددة، فإن هذا يدل على وجود خطأ ما.

كما حذر الخبراء، من خطورة ترك غطاء علبة الفرامل مفتوح حتى ليوم واحد، وذلك لقدرة الزيت على امتصاص الماء بصورة عالية، مما يفقد صلاحيته للاستخدام.

وأشار الخبراء، إلى ضرورة ملاحظة تكون أي ترسبات أسفل علبة فرامل الزيت، حيث أن هذه الترسبات تمثل خطورة بالغة على نظام مانع الانزلاق “ABS”، لأنها قد تعطل عمل الدوائر الكهربائية ومجاري وأنابيب الضغط.