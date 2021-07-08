12 سيارة كونفرتابل "استثنائية" في تاريخ الصناعة.. سبب لن تتوقعه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة متميزة من الموديلات التابعة لفئة "كونفرتابل"، ذات السقف المكشوف.

وكشف موقع "أوتو كار" ضمن قائمة عن السيارات الكونفرتابل التي حققت أعلى نسب مبيعات على الإطلاق عبر تاريخ الصناعة.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز فيات 124 سبايدر، موديل 1966، والتي بيعت منه 178,439 ألف نسخة.





ثم طراز بي إم دبليو Z4، موديل الألفية الجديدة، الذي بيع منه 180,856 ألف نسخة، وكان يتوفر هذا الطراز بمحرك ذو 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر.





وطراز MG Midget الذي طرح عام 1961 ضمن فئات كونفرتابل، وبيع منه 226,427 ألف نسخة، وكان يعمل بمحرك بسعة 948 سي سي.





وطراز مرسيدس Mercedes-Benz SL، الذي طرح عام 1971 وبيع منه 237,287 ألف نسخة.





ومن بي إم دبليو ضمت القائمة أيضا طراز Z3، الذي طرح ضمن فئة كونفرتابل وبيع منه 279,273 ألف نسخة، وعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر.





وطراز فورد موستانج الكلاسيكي الشهير الذي طرح عام 1965 وبيع منه 291,097 ألف نسخة.





ثم طراز Triumph Spitfire الذي طرح عام 1980، وبيع منه 309,340 ألف نسخة، وكان يعمل بمحرك بقوة 67 حصان.





وطراز VW Golf Cabrio Mk1 من ماركة فولكسفاجن، الذي طرح عام 1979، وبيع منه 400,871 ألف نسخة.





ثم طراز شيفروليه Chevrolet Corvette الذي طرح عام 1962، وبيع منه في ذلك الوقت 465,819 ألف نسخة.





من بعده ضمت القائمة طراز BMW 3 Series Convertible، الذي بيع منه طوال سنوات طرحه 523,446 ألف نسخة.





ثم طراز مازدا Mazda MX-5 الذي بيع منه طوال سنوات طرحه 1.05 مليون نسخة.





في ختام القائمة جاء الطراز الكونفرتابل الأعلى في نسبة بيعه على الإطلاق، هو طراز سيتروين Citroën 2CV الذي بيع منه 3.8 مليون نسخة.



