سيارات مستعملة سعرها أعلى من الجديدة في 2021.. لماذا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم سوق السيارات العالمية خلال عام 2021 الجاري، مجموعة من الموديلات التي شهدت نسختها المستعملة ارتفاعا في قيمتها السوقية بشكل ملحوظ.

حتى إن قيمة النسخة المستعملة من هذه السيارات تخطت قيمتها عند شرائها جديدة من مختلف الماركات، والفئات.

وكشف موقع "موتور وان" عن السيارات التي أصبحت قيمتها وهي مستعملة أعلى من قيمتها عند شرائها جديدة، وضمت القائمة في مقدمتها، موديل كيا "تيلورايد" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 44,266 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 47,730 ألف دولار.





ثم موديل جي إم سي " Sierra 1500" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 54,205 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 57,671 ألف دولار.





جاء بعده موديل تويوتا "تاكوما" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 37,902 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 39,857 ألف دولار.





تلاه موديل مرسيدس "جي-كلاس" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 182,631 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 190,078 ألف دولار.





ثم موديل تويوتا " RAV4 Hybrid" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 34,995 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 36,352 ألف دولار.





تبعه موديل تويوتا " Tundra" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 49,643 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 51,474 ألف دولار.





ثم موديل دودج " تشالنجر" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 39,375 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 40,764 ألف دولار.





وجاء بالقائمة موديل تويوتا " 4Runner" بنسخته التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 جديدة بتكلفة 45,382 ألف دولار، وتتوفر حاليا مستعملة بقيمة 46,867 ألف دولار.



