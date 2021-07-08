كل ما نعرفه عن بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بي إم دبليو الفئة السابعة هي السيدان الأفخم والأكبر في مجال العلامة البافارية، مع انطلاقها لأول مرة في الأسواق في نهاية السبعينات لتمثل منافسة دائمة شرسة لمرسيدس إس كلاس، وتستعد بي إم دبليو لتدشين جيل جديد كلياً للسيارة خلال الأشهر القادمة ونعرض لكم كل ما نعرفه عنه.

لماذا الفئة السابعة مهمة؟

في عالم تسوده سيارات الـ SUV والكروس أوفر، تهدف الفئة السابعة لإثبات أن السيدان الفاخر لا يزال له قيمته ومكانته الراسخة في الأسواق.. ويتم تصميم هذه السيارة عادة لتناسب الراغبين في الاستمتاع بقيادتها وأدائها الحيوي بشكل مباشر، أو الاسترخاء في المقاعد الخلفية أثناء نقلهم من مكان لآخر.. وهذه هي الاستراتيجية المحورية لبي إم دبليو، الجمع بين الفخامة والأداء الرياضي.

المنصة والمحرك

سيتم بناء الفئة السابعة 2023 على منصة مشتركة مع i4 الحالية مع دعمها لعدد كبير من المحركات التي تشمل محركات 6 و8 سلندر تيربو مستمرة من الجيل الحالي ولكن بمستويات قوة أعلى، ولكن من المتوقع إيقاف محرك 12 سلندر الأيقوني تحت ضغوط قوانين الانبعاثات الكربونية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.

وسيتم وصل المحركات بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، مع أنظمة دفع خلفي أو رباعي.. ومن أهم التحديثات القادمة للسيدان هو طرح نسخة كهربائية بالكامل لها بقوة لن تقل عن 500 حصان ومدى يقترب من 500 كيلومتر للشحنة الواحدة.

السعر وموعد الطرح

من المتوقع ازدياد الأسعار الأمريكية لبي إم دبليو الفئة السابعة الجديدة كلياً إلى حوالي 90,000 دولار – 337,500 ريال قبل الضرائب، وقد تصل إلى حوالي 140,000 دولار – 525,000 ريال للفئة الكهربائية الأعلى في المجال.

وستنطلق الفئة السابعة الجديدة في الأسواق العالمية خلال صيف 2022.